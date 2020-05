Anche Blaise Matuidi e Sami Khedira, centrocampisti della Juventus, sono rientrati a Torino. Atterrati a Caselle, i due sono arrivati su due voli privati con le rispettive famiglie, ora dovranno stare 14 giorni in quarantena. In casa Juve mancano Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro, Higuain e Rabiot. I brasiliani sono già in volo, mentre resta ancora incertezza sul rientro degli altri due.