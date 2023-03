La Juventus pensa al dopo Szczesny, che ha mercato in Inghilterra (piace al Tottenham) e il contratto in scadenza a giugno 2024. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'erede in bianconero del portiere polacco sarà italiano. Il primo nome sulla lista resta quello di Vicario (Empoli), seguito a ruota da Carnesecchi (Atalanta, in prestito alla Cremonese).



Da qualche settimana negli ambienti juventini si parla anche di una pazza idea: riportare Donnarumma in Italia dal PSG. Un’ipotesi suggestiva – non una trattativa – basata su spifferi informali, ma incoraggianti.