Fra le tante situazioni di mercato da monitorare inin vista della prossima stagione, c'è anche quella relativa ai portieri. Ad oggi, i tre portieri della rosa della prima squadra hanno contratti con scadenza scaglionata di un anno l'uno dall'altro. Il primo ad andare, il 30 giugno di quest'anno,, il cui contratto scadrà a giugno 2024, e infine, che andrà in scadenza nel giugno del 2025., che ha ricevuto una chiamata dall'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma che gradirebbe restare ancora a Torino,. Il polacco ha 32 anni ed è reduce da un buon Mondiale, nel quale ha addirittura parato un rigore a Lionel Messi, e a un anno dalla scadenza del contratto si propone come un profilo spendibile sul mercato.a cifre anche solo vicine a quelle dell'attuale ingaggio da 6,5 milioni a stagione. A un anno dalla scadenza, il polacco potrebbe quindi essere pronto ad ascoltare proposte dall'estero, in particolare dalla Premier, dove ilnei mesi scorsi ha manifestato il suo interesse.di una piccola cifra (sicuramente inferiore ai 10 milioni) per liberarlo senza correre il rischio di perderlo a zero fra un anno.negli ultimi giorni è rispuntato qualche rumors relativo a, un profilo che al momento però ci sembra fuori dalla portata della Juve, con il suo attuale contratto da 10 milioni a stagione al, un lungo contratto in scadenza nel 2026 e un cartellino valutato 40 milioni di euro.Ecco perché,, magari con un giovane a fargli da secondo e Pinsoglio confermato come terzo."Se Szczesny dovesse andar via, la Juve farebbe bene a prendere un altro portiere? No, non prenderei nessuno. In casa c'è già un portiere all'altezza come Perin, nel pieno della carriera e sempre impeccabile nel momento in cui viene chiamato in causa.".