Doppio colpo di prospettiva per la Juve. In queste ore, infatti, i dirigenti bianconeri hanno concluso l'ingaggio di due giocatori considerati tra i migliori prospetti under 17 sul panorama europeo. Il primo risponde la nome di Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda, ma per tutti sarà solo Mbangula. Classe 2004, attaccante, arriva dall'Anderlecht, ha un trascorso nel vivaio del Bruges ed è un punto fermo delle nazionali giovanili del Belgio. Il secondo colpo arriva invece dall'Olanda, si tratta di Bayron Strijdonck dell'Az Alkmaar, ala sinistra di grande prospettiva sempre classe 2004. Se il presente è incandescente, la Juve non smette di programmare il futuro.