Douglas Costa è a rischio per Napoli-Juve. Come si legge sul Corriere dello Sport, la presenza dell'esterno d'attacco bianconero al San Paolo resta in forte dubbio e l’evoluzione della guarigione dall'infortunio alla coscia sarà valutata giorno per giorno. L’obiettivo più probabile potrebbe essere quello di tornare a disposizione con l’Atlético Madrid.