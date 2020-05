, capace come pochi altri di spaccare in due le partite anche a gara in corso con le sue impressionanti accelerazioni,, arrivato nell'estate 2017 dal Bayern Monaco per 40 milioni di euro (più bonus) e considerato oggi uno dei sacrificabili dallanella prossima finestra di mercato. Una finestra nella quale nessuno potrà pensare di muoversi con la consueta disinvoltura e nella quale gli scambi possono diventare la normalità.- Non fa eccezione l'esterno brasiliano, che per il club bianconero rappresenta anche una nota dolente alla voce ingaggi, considerando il suo stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione fino al 2022. Un investimento importante quello sostenuto tre estati fa e che non ha ripagato pienamente le aspettative, complice una serie di infortuni che - Douglas Costa dixit - a un certo punto aveva spinto l'ex Gremio e Shakhtar Donetsk a valutare l'ipotesi del ritiro. Ora il giocatore sta bene e: per provare ad essere una risorsa importante per la conquista di tutti i trofei per cui la Juve è ancora in corsa e- Dopo le piste Manchester United, Chelsea e Paris Saint Germain, club che vantano nei rispettivi organici calciatori molto graditi alla Juve,, altro esterno offensivo in cerca di rilancio. Prima andrà trovato un compratore per l'ex Monaco e successivamente si potranno valutare tutte le candidature in entrata, tra cui quella di Douglas Costa che, al netto di tutte le sue problematiche, continua ad avere una valutazione considerevole, di circaper la Juve. Cifre rivedibili e ritoccabili, magari pensando a ipotetici operazioni allargate con i colchoneros. Se i profili di Saul e Joao Felix rientrano nella categoria dei sogni, quelli di- accostato recentemente anche all'Arsenal - e di un vecchio pallino comerisultano invece più spendibili in ottica bianconera.Da uomo in più a pedina di scambio: sembra essere questa la parabola juventina di Douglas Costa.