In queste ore alcuni tifosi bianconeri hanno notato la mancanza di Douglas Costa alla cena con i compagni di squadra organizzata ieri sera a Torino. C'era un po' di preoccupazione in giro per i social ma non esiste nessun caso Douglas Costa in quanto il calciatore ha avuto un permesso dalla società per recarsi in Brasile dove resterà per qualche giorno. L'esterno rientrerà a Torino dopo un po' di riposo a casa e come confermato oggi da Massimiliano Allegri sarà a disposizione per il match casalingo dopo la sosta contro il Genoa. Il brasiliano sconterà l'ultima giornata di squalifica domani contro l'Udinese.



@lorebetto