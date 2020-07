Non la migliore prestazione per Douglas Costa, nell'ultima gara della Juventus contro la Lazio. Al 58', Sarri gli ha preferito Danilo, e la sensazione generale è che l'esterno non fosse al meglio della condizione fisica, di sicuro meno brillante rispetto alle ultime uscite. Intanto, Douglas può festeggiare: sono arrivate le 100 presenze in bianconero.