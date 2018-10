Prima la squalifica di quattro giornate per lo scellerato sputo a Federico Di Francesco nel finale della partita vinta contro il Sassuolo, poi il problema fisico avvertito negli ultimi minuti della sfida di Champions League contro il Valencia, che lo ha tenuto ai box nel successivo impegno europeo contro lo Young Boys.e i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri a chi non è stato convocato in Nazionale. Douglas Costa è rimasto a Torino per recuperare dall'infortunio epubblicando subito dopo l'allenamento uno scatto ricco di felicità tramite i propri account social ufficiali: