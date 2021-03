A Madrid, sponda Real, un po' si gioca e un po' ci si crede. A Lisbona, sponda Sporting, c'è anche mamma Dolores a fare il tifo per un clamoroso ritorno alle origini. A Manchester, sponda United, si resta alla finestra e si ragiona sul rifiuto di qualche anno fa che non ha lasciato indifferenti. A Parigi c'è un Psg che non esclude mai nulla ma che difficilmente avanzerà un'offerta per lui. E quando avrà tutte le carte sul tavolo, poi, Cristiano Ronaldo prenderà una decisione sul suo futuro. Tra le carte ovviamente quella con la “J” ben in vista, perché prima e dopo di tutto dovrà esserci il confronto tra CR7 e la dirigenza bianconera.

