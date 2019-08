Villar Perosa va da Sivori a Cristiano Ronaldo, passando per Platini, Baggio, Zidane e chiaramente l'uomo dei record, Alessandro Del Piero. Tantissimi fuoriclasse si sono succeduti nei giardini della proprietà Agnelli. Non c'è un'altra squadra che abbia una tradizione anche lontanamente simile. Perché Villar Perosa? Come ricorda Tuttosport, è il punto di partenza della famiglia Agnelli. Nella Val Chisone inizia l'avventura imprenditoriale che porterà la Famiglia a essere la dinastia che è oggi. La Juve viene acquistata nel 1923, la prima volta a Villar è datata 13 settembre 1931. Giovanni Agnelli, fondatore Fiat, voleva questa data perché combaciava con i 25 anni di attività. Per l'occasione fu organizzata una grande festa con gli operai e le autorità del paesino.