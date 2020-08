Non solo Pirlo dovrà rinunciare ai suoi giocatori, stessa sorte toccherà anche a Zauli (Under 23) e ai suoi colleghi, dall'Under 19 in giù. Quattro talenti delle giovanili sono stati infatti convocati nelle rispettive nazionali per gli impegni di settembre. Lo comunica la Juventus: Dragusin con la Romania U19, Peeters con il Belgio U21, De Winter con il Belgio U19 e Mbangula con il Belgio U17.