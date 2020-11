Nel parcheggio dello Juventus Stadium è stato allestito il primo drive-in per i tamponi rapidi di Torino e del Piemonte. Sarà aperto inizialmente dalle 8 alle 14, con la possibilità di rimanere a disposizione dei cittadini per tutto il giorno. I risultati del test saranno disponibili dopo circa 15 minuti e in caso di positività bisognerà attendere per avere la conferma del tampone molecolare, il cui risultato arriverà dopo 24-48.