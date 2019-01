E' Dubai la meta preferita dai calciatori della Juventus per festeggiare l'inizio del 2019. Tanti calciatori bianconeri hanno passato nella città degli Emirati Arabi la Notte di San Silvestro. ​Oltre a Cristiano Ronaldo che ha festeggiato l'arrivo del nuovo anno assieme a Joao Cancelo, anche Szczesny, Benatia, Pjanic, Emre Can e Matuidi erano a Dubai. Douglas Costa, invece, è tornato in Brasile dove ha passato l'ultima notte dell'anno assieme alla sua famiglia e ad alcuni amici. Kean invece era a Rotterdam in discoteca assieme ad amici.