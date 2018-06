La Juventus sta provando di tutto per riportare in Italia il terzino portoghese del Valencia e non riscattato lo scorso 31 maggio dall'Inter, Joao Cancelo. La cifra richiesta ai nerazzurri di 35 milioni di euro era troppo alta per il complicato intreccio del bilancio nerazzurro e in questo vuoto il club bianconero ha provato ad inserirsi.



IL VALENCIA FA MURO - Ora che è tornato in Spagna, tuttavia, la valutazione di Cancelo si è ulteriormente incrementata. Il club spagnolo chiede fra i 40 e i 45 milioni cash senza contropartite tecniche perchè anche i Murcielagos, così come i nerazzurri, sono alla ricerca di una plusvalenza che possa mettere a posto i bilanci societari.



DUE ASSI PER LA JUVE - Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus ha però due assi nella manica da potersi giocare per abbassare la cifra richiesta dal club spagnolo. La prima, in realtà, non dipende dai bianconeri perchè sta tutto nelle mani dell'Atletico Madrid di Simeone. Oggi Griezmann potrebbe annunciare l'addio e il sostituto ideale individuato dai Colchoneros è Rodrigo. L'eventuale cessione permetterebbe al Valencia di completare quella plusvalenza richiesta per l'addio di Cancelo. Cosa cambia quindi? Il fatto che il club spagnolo aprirebbe all'inserimento di contropartite tecniche nell'affare e in casa Juventus al Valencia piace Marko Pjaca attaccante croato che il club bianconero è pronto a sacrificare. Due assi, un solo obiettivo: riportare Cancelo in Italia.