La Juventus sta spingendo per arrivare a Sandro Tonali e per convincere il Brescia a cederlo è pronta a sacrificare due giovani da inserire come contropartite tecniche e battere la concorrenza di Inter e Milan. Secondo Tuttosport si tratta di Hans Nicolussi Caviglia, quest'anno positivo in prestito in B al Perugia, e Idrissa Touré rimasto in bianconero e protagonista con la Juventus Under 23 in Serie C.