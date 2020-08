Lo stile di Maurizio Sarri non gli andava giù. Così La Gazzetta dello Sport assicura che era calato il gelo tra Giorgio Chiellini e l'ormai ex allenatore della Juventus: "In generale, più di qualche giocatore in questi mesi non ha gradito lo stile Sarri – uno su tutti, Giorgio Chiellini, importantissimo nel suo ruolo di capitano – e non è un caso che quasi nessun giocatore della rosa abbia pubblicato un post social di addio. Anche Cristiano Ronaldo non era felice dei tatticismi dell'allenatore, le tensioni con Maurizio sono state pesanti.