La Juventus è al lavoro per prolungare il contratto di Moise Kean. Le richieste per l'attaccante, come scrive Il Corriere di Torino, sono sempre le stesse: via in prestito o a titolo definitivo per una cifra monstre con diritto di riacquisto. E la coda in Serie A è già lunga: in questi giorni si sono fatti avanti Sampdoria e Sassuolo, con il Bologna che più di tutti potrebbe garantire a Kean un ruolo da protagonista.