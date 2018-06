Il nome di Santiago Arias continua a rimanere in evidenza sull'agenda di mercato della Juventus. Il colombiano è stato seguito di persona a Bergamo in occasione dell'amichevole Colombia-Egitto, mentre non ci sono stati ancora approcci ufficiali con la dirigenza del PSV che ne detiene il cartellino. La Juve tiene alta l'attenzione, ma come riportato da Sky Sport non è decisa a chiudere per due motivi: Arias è extracomunitario, ma soprattutto il Psv vuole aspettare i Mondiali per attaccare il prezzo definitivo al suo difensore, già oggi quotato tra i 15 e i 18 milioni.