Juve, 5 richieste per Iling-Junior: Giuntoli prepara una mossa a sorpresa

Il gruppo come caposaldo di un progetto che mira a un futuro in completa rottura con il passato. La Juventus si è compattata intorno al suo allenatore Max Allegri, sa soffrire quando deve e colpire quando si presenta l’opportunità. Un grande merito del tecnico livornese è quello di far sentire tutti dentro questa sorprendente corsa-scudetto. Anche chi, come Iling-Junior, sembrava ormai ai margini.Iling-Junior ha incontrato delle difficoltà in questa stagione, al di là delle sporadiche presenze in campionato. Difficoltà dal punto di vista tecnico e dell’intensità che però non hanno mai fatto sorgere dei dubbi alla dirigenza sul potenziale dell’esterno di centrocampo classe 2003. Ecco perché oraIling-Junior guarda alla seconda parte del campionato con una serenità dettata dall’ottima prestazione, con tanto di gol realizzato, contro la Salernitana. Non c’è più quella convinzione di doversi affermare con una maglia diversa.. Difficile, se non impossibile, che se ne possa parlare già a gennaio. I tempi cambiano, Allegri sa come dettarli. E ora il rinnovo per Samuel è una opzione concreta