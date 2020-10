. Sogna da mesi di tornare ad essere protagonista, di ricominciare da dove aveva lasciato... da MVP della Serie A. Sul piatto tante questioni: fiducia personale, conquista di Pirlo e un ruolo da imprescindibile. E contro il Verona, domani sera, avrà la sua chance: per lui, finalmente, un'occasione da titolare al fianco di Morata. 10 e 9, come ai vecchi tempi, per far volare la Juve, con uno sguardo ben rivolto anche al Barcellona, perché anche lì la Joya mira ad essere titolare, contro Messi e, Covid permettendo, vicino a Ronaldo.