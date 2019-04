La Juventus non vuole rischiare con Paulo Dybala. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino è alle prese con un fastidio al soleo sinistro ed è in dubbio per il match contro il Milan. La Joya migliora, ma la cautela è d'obbligo: Allegri non intende perderlo in vista della sfida di Champions contro l'Ajax.