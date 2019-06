Paulo Dybala è ai margini nelle scelte di Lionel Scaloni, dopo una stagione da dimenticare alla Juventus, la peggiore fin dal suo approdo a Torino nell'estate del 2015. La delusione in bianconero si riflette direttamente sul mancato utilizzo, fino a questo momento, della Joya nella Copa America con la sua Argentina. Il suo ruolo nel futuro bianconero resta tutto da definire, ma, per il momento, Dybala non manda buoni segnali dal Brasile, tutt'altro. E, davanti a lui, ci sono almeno tre giocatori secondo El Mundo Deportivo: Sergio Aguero, Lautaro Martinez, Matias Suarez.