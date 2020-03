L'argentinoè risultato positivo al Coronavirus,. Il calciatore della Juve lo ha annunciato sul suo profilo ufficiale Instagram: "Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi".- Poco dopo, è arrivato il comunicato ufficiale della Juventus: "Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico".​