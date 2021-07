Dopo una lunga attesa, è arrivato il momento della verità. Quello in cui la Juventus e Paulo Dybala si parleranno chiaramente e decideranno se rinnovare o meno il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Nelle idee delle due parti, non ci sono molti dubbi: il club bianconero vorrebbe continuare il percorso col suo numero 10, uno dei capitani del futuro, così come la Joya vorrebbe rimanere a Torino. C’è però da discutere per trovare l’accordo dal punto di vista economico e si comincerà a farlo dall’inizio della prossima settimana, quando Jorge Antun, agente dell’argentino, arriverà a Torino.