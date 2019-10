Paulo Dybala, attaccante della Juve, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine della partita vinta dai bianconeri per 2-1 contro l'Inter: "Oggi era una partita molto bella da giocare, importante per l'ambiente e per le due squadre. Per fortuna abbiamo giocato molto bene Penso che per noi questo sorpasso sull'Inter psicologicamente non avrà alcun effetto, sappiamo che è presto".



RIVALSA? - "In estate è stato brutto tutto ciò che è successo, tutti sapevano quello che volevo. Sono contento di essere qui, sono state dette cose non vere durante il mercato ma sono rimasto qua, dove volevo e oggi ho giocato una delle partite più belle".