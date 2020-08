C'è anche Paulo Dybala alla Continassa. Il nuovo allenatore Andrea Pirlo lo ha tolto dal mercato, anche se alla Juventus non esistono incedibili. Ma per rinunciare all'attaccante argentino servirebbe una proposta indecente. Sempre secondo il Corriere dello Sport, il suo futuro non può prescindere dal rinnovo di contratto. Di cui si parla ormai da dicembre senza che un'intesa sia stata raggiunta e forse nemmeno avvicinata, nonostante le buone intenzioni da parte di club e giocatore di andare oltre l'attuale scadenza del 2022. Rimane una distanza ancora importante dal punto di vista economico, in una fase interlocutoria della Juve per quel che riguarda il delicato tema del monte ingaggi. Il resto passerà dalle prove di intesa tra Dybala e Pirlo, da quanto funzionerà la Juve in termini di risultati e prestazioni anche con gli equilibri tutti da trovare o ritrovare sulla base di una squadra che ruoterà comunque attorno alla Joya e a Ronaldo.