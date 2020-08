È presumibile che alla Juve non abbiano avuto bisogno di dire a Pirlo, quello che il Presidente dell’Inter ha detto a Conte: “Il prossimo mercato si autofinanzia” ovvero si compra con i soldi ricavati dalle vendite, anche perché Hakimi (40 milioni) glielo hanno già comprato. Per la stessa cifra, più o meno, è arrivato alla Juve Kulusevski. Per il resto, anche a Torino, è sottinteso l’autofinanziamento, con in più la “rottamazione” (il termine è brutale, ma sintetico) di giocatori a fine corsa dagli ingaggi assai alti, a causa di rinnovi antichi e “generosi”, per usare un eufemismo.

CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO.COM