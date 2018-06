Paulo Dybala, numero 10 della Juventus, è pronto ad affrontare il suo primo Mondiale con l'Argentina. In una lunga intervista a Tyc Sports, la Joya parla anche di Paul Pogba, centrocampista della Francia, del Manchester United e accostato ai bianconeri, dove ritornerebbe dopo due anni. Queste le parole di Dybala: "Con Paul ho mantenuto un bel rapporto anche dopo la sua partenza per l'Inghilterra, con lui mi trovavo benissimo in campo, avevamo molto feeling. Anche fuori dal campo ci siamo sempre trovati molto bene, e sentire che potrebbe tornare mi rende molto contento anche per la nostra amicizia, così la smetteremmo di fare videochiamate e torneremmo ad allenarci insieme. Creavamo sempre nuovi saluti, nuovi modi di festeggiare un gol, come quando ci toccammo con il dito dopo aver visto da poco Dragon Ball Z".