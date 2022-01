Mercato finito, un gran mercato per quel che riguarda la Juve. Ma dal 1° febbraio inizia subito un'altra partita, che vedrà i rinnovi di contratto come una priorità da non poter più rinviare. E quello di Paulo Dybala sarà il nodo più intricato da sciogliere: a ridosso del CdA il nuovo appuntamento, la Juve potrà cambiare offerta e la ritoccherà al ribasso molto più in termini di commissioni per Jorge Antun che non per l'ingaggio. Dybala accetterà? La nuova sfida di Maurizio Arrivabene è proprio questa.