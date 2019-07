Paulo Dybala non si opporrebbe a una possibile cessione da parte della Juventus. Come scrive Tuttosport, il numero 10 bianconero, che tornerà la prossima settimana dalle ferie, valuta l'addio, a patto di approdare in un top club. Paris Saint-Germain, Manchester United e Tottenham i club maggiormente interessati, con la Juve che spera di raccogliere tra gli 80 e i 100 milioni di euro dalla cessione dell'ex Palermo.