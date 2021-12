La Juve trattiene il fiato per Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha raggiunto da pochi minuti il J-Medical, dove si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire la gravità del problema muscolare accusato nella fase iniziale della partita contro il Venezia. Le prime indiscrezioni post-gara riferivano di un risentimento alla coscia destra, col calciatore che precauzionalmente si era immediatamente fermato per scongiurare problemi più seri.