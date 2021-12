Il Barcellona sta studiano la formula per battere la concorrenza della Juventus e portare Edinson Cavani a vestire la maglia blaugrana già a gennaio. I catalani vorrebbero prendere la punta uruguaiana classe '87 in prestito fino a giugno per poi ingaggiarlo a zero una volta concluso il contratto, in scadenza il prossimo giugno, con il Manchester United, secondo il Daily Express.