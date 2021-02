Quando rientrerà Paulo Dybala? Sabato si è allenato in gruppo, ma a freddo l’attaccante della Juventus ha ricominciato ad avvertire le solite, maledette fitte al ginocchio. Come riporta Tuttosport, per la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, i tempi di recupero erano inizialmente stati stimati in 15-20 giorni. Ma le tempistiche sono ora più che raddoppiate e non si vede ancora una data certa di rientro. Proprio perché le fitte continuano a condizionare il giocatore. La Juve spera di riaverlo già per il Verona, ma al momento c'è grande incertezza e dipenderà tutto dai prossimi allenamenti.