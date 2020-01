Quattro anni fa, come racconta Tuttosport, Dybala era già andato in doppia cifra: dieci gol siglati fino a quel momento, ed era pure il suo primo anno alla corte della Signora. Anche domani, la Juve giocherà la sua penultima gara del girone d'andata: allora c'era il Verona di Delneri (altro ex) davanti. Una punizione magnifica di Paulo decise la gara.