Un grosso rischio dietro il rinnovo che non arriva. La Juve ha rimandato ancora l'incontro per il nuovo contratto di Paulo Dybala, il cui agente è a Torino da qualche mese, senza aver però partecipato a un vero e proprio incontro con la dirigenza bianconera. Qualche contatto, qualche telefonata, ma ancora nulla di concreto. E il rischio, ora si palesa: con tutte le incertezze legate al Covid - scrive Tuttosport - c’è il rischio che la questione possa essere rinviata al 2021. A quel punto, con la stagione in pieno svolgimento, il rinnovo diventerebbe una corsa contro il tempo, con tutte le incognite del caso.