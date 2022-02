Nuovo allenamento per la Juventus in vista della gara di domenica contro l'Hellas Verona. La squadra si è ritrovata questa mattina, dopo la doppia seduta di ieri: riscaldamento, esercitazioni tecniche e partitella nel menu di giornata. Sono anche iniziati i rientri dei bianconeri impegnati in Sudamerica: oggi si è aggregato al gruppo Paulo Dybala.