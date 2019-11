Paulo Dybala questa sera potrebbe partire dalla panchina, nella sfida che la Juve giocherà alle 18.55 contro la Lokomotiv Mosca in Champions. Paulo, come ricorda Opta, grazie alla doppietta nella scorsa giornata contro i russi, è arrivato a 13 gol in Champions League con la Juve superando Pavel Nedved (11). L'unico giocatore non italiano con più gol all'attivo per la Vecchia Signora in questa competizione è David Trezeguet (25).