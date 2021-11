Era il 4 ottobre 2​015 quando Paulo Dybala e Alvaro Morata segnavano insieme in campionato nella stessa partita. Per la prima volta. E pure per l'ultima fino alla partita con la Salernitana. Quella volta fu il Bologna a cadere 3-1 allo Stadium contro la Juve (nel debutto con gol anche di Sami Khedira), nel mezzo solo in Champions i due attaccanti avevano segnato insieme.