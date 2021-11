L'allenatore della Salernitana Stefano Colantuono ha commentato a Dazn la sconfitta contro la Juve: "Mi aspettavo la difficoltà su Dybala, sul palo di Ranieri potevamo raggiungere il pareggio, peccato. Abbiamo preso un gol, quello di Morata, che non possiamo permetterci di prendere. Ci ha tagliato le gambe, poi la partita è scivolata via senza troppi sussulti. Volevamo fare delle cose, poi la Juve non te le permette, ti costringe ad abbassarti perché ha palleggiatori e giocatori di qualità incredibile. Va dato merito a questa squadra, poi nel secondo tempo abbiamo provato ad alzarci un po' di più e siamo stati anche sfortunati".