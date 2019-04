La Juventus torna in campo oggi per allenarsi in vista del derby di venerdì sera contro il Torino, lanciato verso un posto nell'Europa che conta. I bianconeri, che ormai hanno conquistato l'ottavo scudetto consecutivo, vogliono lo sgambetto ai cugini granata e Massimiliano Allegri spera per questo di recuperare Paulo Dybala, che potrebbe tornare a disposizione dopo l'infortunio al quadricipite destro subito contro l'Ajax. In dubbio sono, invece, Alex Sandro, che soffre per la frattura a un dito del piede, e Federico Bernardeschi, uscito acciaccato dalla partita contro l'Inter di sabato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.