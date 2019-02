Paulo Dybala ha sontuosamente aperto le danze contro il Frosinone, con un meraviglioso sinistro da fuori area. La Joya ha festeggiato il ritorno al gol dallo scorso 12 dicembre, ma non è sicuro di un posto da titolare contro l'Atletico Madrid, nell'andata degli ottavi di Champions League. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Massimiliano Allegri potrebbe preferire Federico Bernardeschi per una questione di equilibrio tattico, al fianco degli inamovibili Cristiano Ronaldo e Mario Mandzukic. Dybala scalpita, al tecnico livornese la scelta in vista della partita più importante della stagione.