Paulo Dybala domenica guiderà la Juve nel secondo match point scudetto contro la Sampdoria. I doriani non sono un avversario normale per la Joya. Come ricordato da Opta, infatti, I primi gol dell'attaccante argentino in Serie A sono arrivati proprio contro la Sampdoria nel novembre 2012, doppietta con la maglia del Palermo. Complessivamente ha segnato sette reti nella competizione ai blucerchiati, contro nessuna formazione ne conta di più.