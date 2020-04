L'attaccante della Juventus Paulo Dybala ringrazia su Instagram coloro che si sono adoperati per la sua raccolta fondi in favore della Croce Rossa: 250 mila euro raccolti con un torneo benefico di FIFA 20. "Sono molto felice ed emozionato di quello che abbiamo potuto fare - le parole dell'attaccante della Juventus -, non immaginavamo di fare qualcosa di così grande dove tutti voi ci avete aiutato, tutti vi siete messi la maglia numero 10 e usato il vostro tempo che non ha prezzo. Vi ringrazio uno ad uno, sono tantissimi coloro che ci hanno mandato video o fatto il live, non avevo memoria nel cellulare per mettere tutte le persone che ci hanno aiutato".



RACCOLTA - "Siamo arrivati a 275.000 dollari che è un numero incredibile, grazie a tutti gli sponsor, ai canali che lo hanno trasmesso, fu incredibile e bello. Grazie alla famiglia, sono stati due giorni incredibili. Anche con nervosismo e preoccupazione perché temevamo che le connessione non avrebbero resistito. Le partite sono state molto belle e abbiamo aiutato tanti paesi tramite la Croce Rossa, speriamo che presto possano aiutare chi ne ha bisogno, speriamo di arrivare a 300mila. Grazie, vi voglio bene, un abbraccio grande a tutti".