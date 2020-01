Paulo Dybala ritrova Rino Gattuso questa sera allo stadio San Paolo. Cercherà di far male al suo Napoli e portare a casa tre punti importantissimi per una lotta scudetto dalla quale gli azzurri sono usciti sorprendentemente presto.Il suo successore, Gattuso, è stato uno dei primi allenatori di Dybala in Italia. Gli ha insegnato tanto e questo La Joya non lo dimentica.