verrà individuato un momento che vada bene per tutti, probabilmente dopo il CdA in programma tra il 23 e il 25, quando la Juve avrà anche già disputato la gara d'andata con il Villarreal e magari agganciato stabilmente (o almeno così sperano nel quartier generale bianconero).Poi i rinvii sulla firma per aspettare che Jorge Antun potesse essere riconosciuto dal Coni in qualità di agente Fifa, poi le richieste in termini di commissioni dello stesso neo-procuratore argentino, poi la volontà della Juve di aspettare il momento giusto e magari aggiustare il tiro. Assumendosi il rischio che Dybala potesse anche ascoltare altre offerte, fin qui scongiurato dalla volontà di Paulo di dare priorità alla Juve. Almeno fino al– Che vedrà la Juve presentarsi con una proposta probabilmente diversa. Ma non tanto o comunque non principalmente alla voce “ingaggio”.proprio per poter così confermare la proposta diretta al giocatore. Quanto basta per capire molto meglio quella frase dicembrina di Maurizio Arrivabene: “Alcuni giocatori sono più attaccati ai procuratori che non alla maglia”.