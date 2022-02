L'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, ha parlato dopo la vittoria per 2-0 contro l'Hellas Verona: "Era importantissimo vincere questa partita perché sono le più difficili, dopo la sosta. Abbiamo approcciato bene sin da subito, ma abbiamo fatto la cosa più importante, cioè vincere".



Come è stato l'approccio con Allegri, cosa ti ha chiesto?

"L'importante è far gol ma voglio migliorare sotto tutti i punti di vista, mi ha detto di non avere ansia perché andrà tutto bene".



Ti accontenti della Champions?

"Come ho detto in conferenza, la Juve punta sempre agli obiettivi più alti e sono qui per dare il mio contributo e poi pensiamo di partita in partita. Faremo i conti a fine stagione".



L'esultanza con Dybala?

"Tutto spontaneo".