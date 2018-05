Paulo Dybala è stato convocato nella rosa dell’Argentina che si giocherà il Mondiale in Russia questa estate. Nella lista di Sampaoli però non figura un altro grande attaccante della nostra Serie A ovvero Mauro Icardi. L’attaccante bianconero ha parlato ai media argentini dopo il suo arrivo in Sud America: “ Concorrenza con Higuain e Agüero? Ho sempre dovuto lottare in ogni club nel quale ho giocato. Darò il massimo per essere pronto quando toccherà a me. Fin da quando uno è piccolo, sogna di giocare una Coppa del Mondo. Spero che sia un grande finale. Sampaoli? Non ho parlato con il c.t. della mia posizione in campo. Icardi? E’ un grande giocatore, lo ha dimostrato ieri. E’ il goleador di un campionato in cui è difficile segnare. Io sono molto amico con lui, poi è l’allenatore a decidere”.