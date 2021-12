A metà gennaio è previsto l'arrivo in Italia di Jorge Antun, anche se il rinvio della Supercoppa potrebbe pure convincerlo a temporeggiare qualche giorno in più. Resta la sua priorità quella di ottenere definitivamente l'abilitazione al ruolo di agente Fifa in Italia. L'appuntamento per firma e annuncio sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala con la Juve, in ogni caso, non avverrà prima di febbraio: l'ha deciso il club, è Arrivabene a dettare i tempi. L'accordo? Blindato.