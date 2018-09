Paulo Dybala ha giocato una buona partita contro il Sassuolo ieri, pur senza particolari spunti per guidare la Juventus alla vittoria. La Gazzetta dello Sport assegna un giudizio non particolarmente felice alla Joya, ma con grandi speranze per il futuro:



"Dybala deve giocare, ma deve ritrovarsi. Per noi Dybala è un titolare fisso come CR7. E metterlo in discussione, oltre al legittimo turnover s’intende, è solo dannoso. Ma anche lui, ritrovato un posto, deve ritrovare la cattiveria e la profondità di gioco di un tempo".